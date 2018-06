Boycott: après Danone, Oulmès annonce une chute de ses résultats au Maroc

Après Centrale Danone , c’est au tour de la société “Les Eaux Minérales d’Oulmès” d’émettre un profit Warning.

“Dans un contexte socio-économique, marqué par le boycott de plusieurs produits de grande consommation dont sa marque Sidi Ali, la société Les Eaux Minérales d’Oulmès anticipe une baisse de ses résultats au titre du 1er semestre 2018”, indique un communiqué.

“La société Les Eaux Minérales d’Oulmès fait l’objet depuis le 20 avril dernier d’une campagne de boycott de sa marque Sidi Ali, campagne qui exprime plus généralement les difficultés rencontrées par les familles marocaines face à la cherté de la vie. Dans ce contexte, les ventes de la marque Sidi Ali ont fortement fléchi et l’entreprise prévoit ainsi une baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat net au 30 juin 2018”, ajoute le communiqué sans donner plus de précisions.

“Pour atténuer les impacts de cette situation, la société a mis en place des actions de rationalisation et d’optimisation des charges lui permettant d’une part de maintenir sa stratégie de développement et d’autre part de préserver l’emploi, et ce malgré la pression à la baisse exercée par le ralentissement de ses lignes de production Sidi Ali”.

Et de conclure: “Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise citoyenne de premier plan, a toujours placé le consommateur marocain au coeur de ses préoccupations en adoptant les meilleurs standards internationaux de qualité, les process industriels de pointe, la formation permanente de ses équipes et en offrant une gamme complète de produits pour tous les profils de consommateurs. La société continuera à être fidèle à ses principes et ses valeurs et maintiendra ses efforts d’innovation au service de ses clients”.