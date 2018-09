Le boycott a fait très mal à Centrale Danone

Selon les derniers résultats du groupe, le chiffre d’affaires de Centrale Danone s’est établi à 2,6 milliards de DH à fin juin dernier contre 3,2 milliards de DH il y a un an.

Centrale Danone réalise une perte de 115 millions de DH au premier semestre, contre un bénéfice de 56 millions de DH en 2017.

On constate ainsi une baisse importante de 606 millions de DH (-19%) à cause du boycott. Ce sont les ventes du lait qui ont été le plus impactées.

Rappelons que le Président-directeur général de Danone, Emmanuel Faber, a tenu récemment une conférence de presse au sujet de la campagne de boycott. “Aujourd’hui, j’ai rencontré des boycotteurs. Des mamans, des jeunes… Ils m’ont expliqué leurs préoccupations. Je les ai écouté avec attention et je suis admiratif de leurs engagements”, a-t-il dit, relevant que la qualité, la confiance et la transparence sont leurs principales revendications. “Je souhaite que Danone réponde à ces revendications”, avait-il affirmé.

D’ailleurs, concernant les mesures que l’entreprise compte prendre pour répondre aux demandes des citoyens, Faber a annoncé que “le lait frais pasteurisé doit être plus abordable et je m’y engage de façon durable”. “Nous n’allons plus faire aucun profit en lait frais pasteurisé”, a-t-il annoncé. Et d’ajouter que “le lait frais restera ce qu’il est sans antibiotique et sans conservateurs”.

S.L.