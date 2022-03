Bouskoura: Chari passe à la vitesse supérieure (PHOTOS)

Chari inaugure son nouveau siège à Bouskoura et annonce des perspectives de croissance prometteuses dans la distribution digitale B2B.

Aujourd’hui, la start-up fondée par Ismael Belkhayat et Sophia Alj passe à la vitesse supérieure en inaugurant son nouveau siège à Bouskoura qui accueille un service client d’une centaine de positions de télévendeurs, mais aussi en présentant ses ambitions futures tant sur le marché national qu’international.

Après avoir mis en place son premier entrepôt à Casablanca en janvier 2020, la start-up a ouvert un deuxième à Tanger au cours du quatrième trimestre 2021. Ces deux entrepôts régionaux ont permis à l’opérateur de couvrir plus de quinze mille épiceries sur l’ensemble de l’axe atlantique nord. Ainsi, et suite à un test concluant sur l’Axe El Jadida Tanger, Chari annonce l’extension progressive de son activité à l’ensemble du territoire marocain. D’ailleurs, lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux, son CEO, Ismael Belkhayat, annonce d’emblée l’ouverture simultanée de sept nouveaux entrepôts dans les villes de Marrakech, Agadir, Khouribga, Meknès, Oujda, Errachidia et Laâyoune.

Dire que le business modèle de la start-up marocaine est de plus en plus prisé. Faut-il le rappeler, Chari, est une application de e-Commerce qui permet aux épiceries de proximité de s’approvisionner de l’ensemble des produits revendus dans leur point de vente et de se faire livrer gratuitement en moins de 24h.

Aujourd’hui, ils sont plus de 15.000 épiceries qui ont adopté le concept de Chari et utilisent ses services, tous les mois, avec une fréquence moyenne de commande hebdomadaire. «En plus d’une croissance organique mensuelle de près de 15% lui permettant d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 500 MDH en 2022, Chari a aussi fait l’acquisition du carnet de crédit virtuel Karny.ma, utilisé par plus de cinquante milles points de vente au Maroc», assure dans ce sens Ismael Belkhayat, co-fondateur et PDG de Chari.

La proposition de valeur de Chari offre de nombreux services à ses partenaires producteurs de marques de grande consommation, notamment une visibilité accrue de leurs produits sur l’application Chari, des données détaillées sur la vente de leurs produits sur le canal traditionnel, mais aussi des outils marketing permettant de diffuser des messages précis aux épiciers.

