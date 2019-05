Bourses: le Japon lance un concours pour les étudiants marocains

L’Ambassade du Japon au Maroc vient de lancer un concours pour l’attribution de bourses d’études pour l’exercice budgétaire 2020 au profit des étudiants marocains, accordées par le gouvernement japonais.

Cette bourse est attribuée par le Gouvernement du Japon aux étudiants dans les catégories suivantes: Research Students (Bourse de recherche pour les titulaires d’une licence et plus pour une durée de 1 an et demi, ou de 2 ans), Undergraduate Students (Bourse pour les bacheliers scientifiques et littéraires pour une durée de 5 ans (7 ans pour la médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire) et Specialized Training College Students (Bourse pour les bacheliers souhaitant avoir une formation professionnelle pratique pour une durée de 3 ans), indique un communiqué de l’ambassade.

Les explications concernant ces bourses ainsi que les nouvelles conditions pour l’inscription au concours de présélection avec les liens de téléchargement des formulaires sont publiées sur le site web de l’ambassade du Japon (www.ma.emb-japan.go.jp) dans la rubrique “Etudier au Japon” sous la catégorie “Culture et Education”, explique la même source.

Les dates limites pour l’envoi de dossiers d’inscription aux concours sont fixées pour le vendredi 17 mai 2019 pour la catégorie “Undergraduate Students” et “Specialized Training College Students” et le vendredi 24 mai 2019 pour la catégorie “Research Students”.

Les dossiers doivent être envoyés à l’Ambassade du Japon, le cachet de la poste faisant foi, en précisant la catégorie de bourse sur l’enveloppe, note le communiqué qui précise qu’ils peuvent aussi être directement déposés à l’Ambassade en respectant les mêmes dates limites.

S.L. (avec MAP)