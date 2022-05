Bourse de Casablanca: une nouvelle semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca s’est inscrite sur une trajectoire baissière sur la période allant du 16 au 20 mai courant, alignant ainsi une quatrième semaine de baisse consécutive.

Au terme de cette semaine, le Masi, l’indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est replié de 0,44% à 12.626,59 points (pts), et le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 0,57% à 1.019,54 pts. Depuis le début de l’année, ces deux baromètres affichent des baisses respectives de -5,48% et -6,1%.

Le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a reculé pour sa part de 0,23% à 946,05 points, ramenant ainsi sa contreperformance annuelle à -5,21%.

Sur le front des valeurs, 14 indices sectoriels ont clôturé la semaine sur une note négative, contre 8 en hausse, tandis que celui des sociétés de portefeuilles-holdings est resté stable.

Le secteur des assurances (-3,27%) a accusé le plus fort repli de la période, suivi par celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,41%) et des services de transport (-2,2%).

A la hausse, l’indice sectoriel des mines (6,24%%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devançant l’indice de l’électricité (5,56%) et celui du pétrole et gaz (2,18%).

Le volume global s’est élevé à plus de 544,976 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central actions et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (76,583 MDH), LafargeHolcim Maroc (44,477 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (41,184 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 659,577 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Réalisations mécaniques (-8,9%), IB Maroc.com (-5,94%), Atlantasanad (-4,74%), Wafa Assurance (-4,35%) et Promopharm S.A (-3,97%).

A l’opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de SMI (23,18%), Minière Touissit (7,35%), Cartier Saada (5,71%), Taqa Morocco (5,56%) et Involys (4,37%).

S.L. (avec MAP)