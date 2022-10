Bourse de Casablanca : résumé de la séance du lundi 3 octobre

Voici les principaux points de la séance boursière de ce lundi 03 octobre :

– Le MASI a cédé 0,23% à 11.586,14 pts et le MSI20 s’est replié de 0,26% à 934,89 pts. – Le volume global des échanges s’est établi à 40,23 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central actions et dominé par les transactions portant sur Alliances (11,59 MDH), Cosumar (6,57 MDH) et HPS (+5,64 MDH).

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à 602,54 milliards de dirhams (MMDH).

– Disty Technologies (-5,98% à 190,95 dirhams (DH)), Stroc Industrie (-5,98% à 41,83 DH), CTM (-5,95% à 621 DH), Med Paper (-5,88% à 31,52 DH) et Aluminium du Maroc (-4,12% à 1.630 DH) ont accusé les plus fortes baisses. – Delattre Leviver Maroc (+5,83% à 66,79 DH), Fenie Brossette (+5,4% à 147,45 DH), SMI (+5,11% à 1.419 DH), Alliances (+4,81% à 67,07 DH) et Colorado (+4,35% à 48 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.