Bourse de Casablanca : Résumé de la journée du 11 octobre

Voici les principaux points de la séance boursière du mardi 11 octobre :

– Le MASI a gagné 0,49% à 11.782,08 points (pts) et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,6% à 953,97 pts.

– Le volume global des échanges a porté sur 31,56 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central et dominés par les transactions portant sur Managem (12,18 MDH), Attijariwafa Bank (9,3 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (2,01 MDH). – La capitalisation boursière a dépassé les 612,85 milliards de dirhams.

– Delta Holding (+5,31% à 26,98 DH), Maghreb Oxygene (+3,99% à 353,55 DH), Auto Hall (+3,60% à 77,7 DH) et Risma (+3,02% à 115,95 DH) et Med Paper (+2,88% à 32,92 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

– À l’inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Société des boissons du Maroc (-3,87% à 2262 DH), Delattre Levivier Maroc (-3,06% à 63 DH), Alliances (-1,94% à 63,69 DH), Afriquia Gaz (-1,03% à 4503 DH) et CTM (-0,80% à 620 DH).

AS