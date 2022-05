Bourse de Casablanca: récap de la semaine (du 9 au 13 mai)

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 09 au 13 mai 2022 dans le rouge, son principal indice, le Masi, ayant lâché 2,83% à 12.682,21 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 3,08% à 1.025,42 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a reculé de 3,21% à 948,25 points.

Au terme de cette semaine, 18 indices sectoriels ont clôturé sur une note négative, contre 4 en territoire positif.

L’indice bâtiments et matériaux de construction (-4,68%) a accusé le plus fort repli, suivi par celui du pétrole et gaz (-4,35%).

A la hausse, l’indice sectoriel loisirs et hôtels (+2,07%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant l’indice sociétés de placement immobilier (+1,20%). Le volume global s’est élevé à plus de 411,83 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Managem avec un volume transactionnel de 58,82 MDH, Attijariwafa Bank (46,17 MDH) et LafargeHolcim Maroc (42,72 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 661,77 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Cartier Saada (-8,79%), BMCI (-6,34%) et Lafarge Holcim (-5,82%).

A l’opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de SMI (+4,59%), Jet Contractors (+4,58) et CDM (+3,84%

S.L. (avec MAP)