Bourse de Casablanca : plus de 200 MDH d’échanges à la clôture

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca, s’est chiffré, jeudi à la clôture, à 201,79 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché Central (Actions).

Ce volume des échanges était dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (75,94 MDH), Cosumar (74,84 MDH) et Lafargeholcim Mar (16,2 MDH).

La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 610,19 milliards de dirhams.

Voici les principaux points de la séance boursière du jeudi 6 octobre : – Le MASI s’est renforcé de 0,65%, à 11.738,69 points (pts) et le MSI 20 a avancé de 0,89%, à 947,97 pts.

– Stokvis Nord Afrique (+5,36% à 13,17 DH), Sonasid (+3,21% à 668 DH), Minière Touissit (+2,77% à 1.853 DH) et Bank of Africa (+2,77% à 177,8 DH) et Managem (+2,25% à 2.455 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-5,99% à 1.114 DH), Fenie Brossette (-4,26% à 135 DH), Société des boissons du Maroc (-3,96% à 2.353 DH), Colorado (-3,3% à 44 DH) et Salafin (-2,03% à 627 DH).