Bourse de Casablanca: Masi et Madex mis à jour

La Bourse de Casablanca a procédé à la révision annuelle des facteurs flottants et des facteurs de plafonnement des indices Masi et Madex.

« A l’occasion de la survenue de la date annuelle de la révision des facteurs flottants et des facteurs de plafonnement, les données relatives aux deux indices Masi et Madex ont été mises à jour sur la base des données à la clôture de la séance du 08/09/2021 et prendront effet le 22/09/2021 », lit-on dans un avis de la Bourse de Casablanca.

Les cinq premières composantes du Masi, à savoir Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, LafargeHolcim Maroc, BCP et Cosumar, auront des poids respectifs de 18,4%, 14,87%, 8,26%, 6,63% et 6,21%.

AS