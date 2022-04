Bourse de Casablanca: l’indice des distributeurs a accusé la plus forte baisse

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif, mardi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,46%, à 13.106,89 points (pts).

Au terme d’une séance dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,61%, à 1.062,62 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé, quant à lui, de 0,66%, à 985,81 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ils ont cédé du terrain à hauteur de respectivement -0,57%, à 12.226,53 pts et -0,55%, à 11.060,69 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des matériels, logiciels et services informatiques s’est offert la hausse la plus forte de la journée (+1,35%), notamment grâce à la bonne tenue de Disway (+1,7%), HPS (+1,59%) et Microdata (+0,07%).

Le secteur de la sylviculture et papier, représenté par Med Paper, a gagné 1,34%, celui des sociétés de placement immobilier s’est renforcé de +0,84% et celui du pétrole et gaz de 0,81%.

Du côté des perdants, l’indice des distributeurs a accusé la plus forte baisse (-2,77%), suivi de l’indice pharmaceutique (-2,7%), et de l’indice des mines (-2,21%).

En outre, le secteur de la participation et promotion immobilières a cédé 1,91%, celui des Banques s’est replié de 0,92% et des télécommunications de 0,63%.

Le volume global des échanges a porté sur plus de 105,1 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (14,88 MDH), Ciments du Maroc (11,66 MDH) et Lafargeholcim Mar (11,61 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 683,23 milliards de dirhams (MMDH).

Label Vie (-3,12% à 4.931 dirhams (DH)), Sothema (-2,97% à 1.436 DH), SMI (-2,82% à 1.378 DH), Douja Prom Addoha (-2,77% à 8,41 DH) et Sonasid (-2,63% à 813 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’opposé, les plus fortes hausses ont été affichées par Maghrebail (+3,97% à 865 DH), CDM (+3,77% à 660 DH), Fenie Brossette (+2,53% à 129,75 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+2,29% à 1.790 DH) et Afric Industries (+2,16% à 373 DH).

YB