Bourse de Casablanca : l’essentiel du résumé mensuel

Voici l’essentiel du résumé mensuel de la Bourse de Casablanca au titre du mois de mars 2022:

– Le Masi a cédé 1,94% à 12.818,11 points (pts), et le MSI 20 s’est replié de 1,76% à 1.037,15 pts. – Les performances annuelles (YTD) de ces deux indices sont passées ainsi dans le rouge à respectivement -4,04% et -4,47%.

– Le volume global des échanges a atteint plus de 2,566 milliards de dirhams (MMDH), réalisés majoritairement sur le marché central actions.

– Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du mois avec 284,6 millions de dirhams (MDH), devant Itissalat Al-Maghrib avec 174,8 MDH et Alliances (172,32 MDH).

– L’indice sectoriel « participation et promotion immobilières » (-22,96%) a accusé le plus fort repli sectoriel en mars, suivi par les secteurs « Ingénieries et biens d’équipements industriels » et « Électricité » qui ont accusé des baisses respectives de 8,30% et 7,76%.

– Les seules performances positives durant ce mois ont été l’œuvre des secteurs « Mines » (+4,14%), « Sylviculture et papier » (+3,67%) et « Assurances » (+0,68%) et « Distribution » (+0,57%).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (-36,40%), Maghreb Oxygène (-15,38%), – Delattre Levivier Maroc (-15,26 %), Résidences Dar Saada (-14,07%) et Ib Maroc.com (-13,73%).

– Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Alliances (13,68%), Disway (10,73%), Managem (7,24%), Totalenergies Marketing (6,96%), Auto Nejma (6,90%).

