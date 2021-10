Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé mensuel d’octobre

Voici l’essentiel du résumé mensuel de la Bourse de Casablanca pour le mois d’octobre 2021 :

– L’indice de toutes les valeurs, Masi, a avancé de 2,80% à 13.555,45 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 2,17% à 1.104,79 points. Les performances Year-to-date se sont ainsi placées à +20,09% et +19,47% respectivement.

– La place casablancaise a vu 20 indices sectoriels finir sur une note positive, contre seulement 4 en retrait.

– L’indice des « ingénieries et biens d’équipement industriels » a réalisé la meilleure performance sectorielle du mois (+87,69%), devançant celui de la « Sylviculture et Papier » (+18,51%), celui des « Assurances » (+11,47%) et celui des « Distributeurs » (+9,51%).

– Le secteur « Sociétés de portefeuilles et holdings » a reculé de 5%, soit la plus forte baisse sectorielle, suivi de celui de la « Participation et promotion immobilières » avec -4,23%, et de celui l' »Agroalimentaire/production » (-1,12%).

– Le volume global des échanges a atteint plus de 3,66 MMDH et la capitalisation boursière s’est chiffrée à 697,51 milliards de dirhams (MMDH).

– Bank of Africa a été l’instrument le plus actif du mois avec 459,59 millions de dirhams (MDH), suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 439,77 MDH et Attijariwafa Bank avec 372,1 MDH.

– Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+152,37%), Maghreb Oxygène (+62,98%) et Involys (+37,78%).

– Les plus lourdes baisses ont été accusées par S.M Monétique (-7,33%), Promopharm S.A (-6,53%) et Delta Holding (-5,09%).

S.L. (avec MAP)