Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire (du 13 au 17 décembre)

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 13 au 17 décembre 2021 :

– Le Masi a perdu 0,27% à 13.303,73 points, le MSI20 a reculé de 0,37% à 1.084,14 points et le Madex a abandonné 0,31% à 10.776,17 points.

– Sur le plan sectoriel, 13 indices ont marqué des variations positives sur cette période, contre 10 secteurs ayant perdu du terrain.

– Le secteur « Chimie » (+1,80%) est arrivé en tête du classement, devançant ”Ingénierie et biens d’équipement industriels” (+1,66%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (+1,48%).

– Aux valeurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par TGCC S.A (+20,96%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (11,65%) et IB MAROC.COM (+5,79%).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par MED PAPER (-13,83%), FENIE BROSSETTE (-7,90%) et STOKVIS NORD AFRIQUE (-6,54%).

– Le volume global des échanges de la période a atteint 6,92 milliards de dirhams (MMDH), alors que la capitalisation boursière s’est établie à près de 689,1 MMDH.

S.L. (avec MAP)