Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 23 au 27 août 2021:

• Le Masi a pris 1,41% à 12.784,49 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 1,65% à 1.045,56 points, et le Madex a gagné 1,47% à 10.397,21 points. • 20 secteurs ont clôturé en hausse et 4 autres ont affiché grise mine.

• Le secteur de la « Sylviculture et papier » s’est envolé de 6,74%, devançant les « Distributeurs » (4,59%), les « Matériels, logiciels et services informatiques » (2,86%) et l' »Électricité » (2,5%). • Le volume global d’échanges de la période a atteint plus de 374,166 millions de dirhams (MDH). • La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 656 milliards de dirhams (MMDH).

• Les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de S.M Monétique (+10,52%), M2M Group (+8,2%), Promopharm S.A (+8,11%) et Med Paper (+6,74 %).

• Les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja S.A (-7,74%), SNEP(-7,39%), Sothema (-5,53%) et Réalisations mécaniques (-3,75%).

S.L. (avec MAP)