Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 16 au 19 août 2021 :

– Le Masi a accusé une baisse de 0,13% à 12.607,27 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a cédé 0,04% à 1.028,64 points et le Madex a perdu 0,16% à 10.246,43 points.

– Au niveau sectoriel, 12 secteurs ont clôturé en baisse, tandis que 12 autres ont affiché bonne mine.

– Les secteurs pharmaceutique (-10,01%), « Services aux collectivités » (-1,87%) et « Société de financement et autres activités financières » (-1,81%) ont enregistré les plus forts replis.

– Le volume global des échanges a dépassé les 281 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 648,9 milliards de dirhams (MMDH).

– Sothema, Timar et Salafin ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -10,69%, -5,12% et -5,10%, tandis que M2M Group (+16,93%), Douja Prom Addoha (+11,43%) et Alliances (+9,03%) ont affiché les fortes hausses de la semaine.

– Avec un volume transactionnel de plus de 51,81 MDH, Douja Prom Addoha a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 18,39% des transactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 31,59 MDH (11,21%) et LafargeHolcim Maroc avec 24,63 MDH (8,74%).