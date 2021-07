Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 05 au 09 juillet 2021:

– Le Masi a enregistré une baisse de 1,54% à 12.234,85 points, ramenant ainsi ses gains depuis le début de l’année à 8,39%.

– Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a cédé 1,72% à 999,74 points. Sa performance YTD (year to date) est de +8,11%.

– 11 secteurs ont clôturé en territoire négatif, contre 12 en hausse, tandis que le secteur des « Boissons » n’a affiché aucune variation.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 629,42 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie globale de la semaine ressort, quant à elle, à 2,27 MMDH, dont 1,23 MMDH sur le marché central (Actions).

– Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Ciments du Maroc, Cosumar, Label Vie, Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank avec des parts respectives de 31,66%, 27,40%, 7,06%, 5,64% et 5,14%.

– Les meilleures performances ont été signées par Stroc Industrie, Colorado, Fenie Brossette, Sothema et Microdata avec des hausses respectives de 10,56%, 5,72%, 4,12%, 3,95% et 3,82%.

– Eqdom, Sonasid, SMI, Ennakl et Ciments du Maroc ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -7,77%, -6,13%, -4,80%, -4,79% et -4,59%.

S.L. (avec MAP)