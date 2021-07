Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 28 juin au 02 juillet 2021:

– Le Masi a gagné 0,07% à 12.426 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,20% à 1.017,28 points.

– Le Madex a progressé de 0,10% à 10.107,79 points tandis que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,24% à 932,10 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,05% à 11.686,29 points et le FTSE Morocco All-Liquid a aussi gagné 0,05% à 10.600,42 points.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à 638,44 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie globale de la semaine ressort, quant à elle, à plus de 2,71 MMDH.

– Les meilleures performances hebdomadaires ont été signées par Mutandis SCA (4,71%), Atlantasanad (3,89%), Jet Contractors (3,61%) et Delta Holding (3,47%).

– En revanche, Unimer, Risma et Timar ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -7,66%, -6,38% et -5,81%.

– Pour les instruments les plus actifs de la semaine, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 61,71% des transactions, suivi de ITISSALAT AL-MAGHRIB avec 4,05% et SODEP-Marsa Maroc avec 4%.

BR