Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 21 au 25 juin 2021:

– Le Masi a enregistré une baisse de 0,56% à 12.417,60 points.

– Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a cédé, de son côté, 0,67% à 1.015,28 points.

– Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu (-0,56%) a cumulé 10.097,33 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont perdu respectivement 0,64% et 0,65%, à 11.680,84 points et 10.594,73 points.

– Sur le plan sectoriel, 13 compartiments ont clôturé dans le rouge, avec des baisses allant de -5,87% pour les « Sociétés de portefeuilles-Holding » à -0,32% pour les « Banques ».

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à 638,84 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie globale de la semaine ressort, quant à elle, à plus de 3,91 MMDH.

– Les meilleures performances hebdomadaires, ont été signées par Fennie Brossette, Med Paper et Résidences Dar Saada avec des hausses respectives de +18,94%, +9,33%, +5,67%.

– Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group, Disway et Ennakl avec respectivement -9,67%, -9,36%, -6,91%.

S.L. (avec MAP)