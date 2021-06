Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 14 au 18 juin 2021:

– Le Masi a enregistré une légère hausse de 0,2% à 12,487,66 points, portant ainsi ses gains annuels à 10,63%. Le MSI20 s’est, quant à lui, stabilisé à 1.022,14 points (-0,02%), affichant un YTD de 10,53%.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,47% à 11.756,12 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,28% à 10.664,36 points.

– Au volet sectoriel, 10 indices ont affiché grise mine, contre 12 en hausse.

– Le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 1,03 milliard de dirhams (MMDH) et la capitalisation boursière s’est établie à plus de 641,57 MMDH.

– Les meilleures performances ont été signées par Risma (12,45%), Fenie Brossette (9,87%), Sonasid (8,98%),M2M Group (8,13%) et Douja Prom Addoha (7,84%).

– A la baisse, Rebab Company, Stokvis Nord Afrique, Jet Contractors, Cartier Saada et Mutandis SCA ont accusé les plus forts replis avec respectivement 5,74%, 5,2%, 4,81%, 4,26% et 4,11%.

S.L. (avec MAP)