Bourse de Casablanca: l’essentiel du résumé hebdomadaire (17-21 janvier)

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine allant du 17 au 21 janvier 2022:

– Le Masi s’est stabilisé à 13.783,81 points et le MSI 20 a reculé de 0,54% à 1.118,81 points.

– Depuis le début de l’année, les performances de ces deux baromètres se trouvent placées à respectivement +3,19% et +3,05%.

– Sur le plan sectoriel, 16 indices ont clôturé cette semaine en territoire positif, contre 6 secteurs en baisse, tandis que le secteur des services aux collectivités n’a enregistré aucune variation, suite à la suspension de cotation de son unique titre Lydec.

– Le volume global des échanges a atteint plus de 1,70 milliard de dirhams (MMDH).

– Bank Of Africa a été l’instrument le plus actif avec près de 234,77 millions de dirhams (MDH) et une part de 17,22% des transactions, devançant Attijariwafa Bank avec plus de 120,23 MDH (8,82%) et BCP avec près de 116,9 MDH (8,57%).

– La capitalisation boursière s’est établie à 713,87 MMDH.

– Les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Stroc Industrie (+20,72%), Delattre Levivier Maroc (+19,29%) et IB Maroc.com (+13,57%).

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Maroc Leasing (-5,47%), Jet Contractors (-3,18%) et Mutandis SCA (-2,77%).

S.L. (avec MAP)