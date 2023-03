Bourse de Casablanca: l’essentiel de la séance du mercredi 29 mars

Le MASI, indice principal de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de mercredi sur un gain de 0,1% à 10.528,66 points (pts), porté par la bonne tenue des secteurs de la sylviculture et papier (+3,17%), des ingénieries et biens d’équipement industriels (+2,71%) et des loisirs et hôtels (+1,67%).

Le volume global des échanges a porté sur 29,95 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché Central.

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Sodep-Marsa Maroc a drainé 9,34 MDH, Agma 2,98 MDH et TGCC 2,82 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 550,25 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Ennakl (+5,98% à 32,94 DH), Stroc Industrie (+5,79% à 34,7 DH), Salafin (+3,64% à 650 DH), Alliances (+3,38% à 57,48 DH) et Med Paper (+3,17% à 26 DH).

À l’opposé, Res Dar Saada (-5,33% à 10,3 DH), Ib Maroc.Com (-3,9% à 18,5 DH), Aradei Capital (-3% à 420 DH), BMCI (-1,65% à 477 DH) et Eqdom (-1,05% à 940 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

