Bourse de Casablanca: L’essentiel de la séance du mercredi 27 avril

Le MASI a perdu 0,18% à 13.083,67 points (pts) et le MSI 20 a cédé 0,35% à 1.058,87 pts, au terme de la séance du mercredi, pénalisés notamment par la mauvaise performance des secteurs de l’électricité, des ingénieries et biens d’équipement industriels ainsi que du bâtiment et matériaux de construction.

Le volume global des échanges a porté sur 70,32 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est établi à 69,22 MDH, alors que celui des transferts a porté sur 1,1 MDH.

Lafargeholcim Mar a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 12,48 MDH, suivi de 10,2 MDH pour Minière Touissit et 9,96 MDH pour Alliances.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 682,3 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Delattre Levivier Maroc (-3,53% à 67 DH), Lafargeholcim Mar (-3,18% à 1.946 MDH), CIH (-2,46% à 336,5 DH), Taqa Morocco (-2,44% à 1.120 DH) et Lesieur Cristal (-1,94% à 176,5 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Alliances (+5,99% à 72,91 DH), Risma (+5,51% à 113,95 DH), Zellidja S. A (+3,99% à 83,19 DH), Timar (+3,97% à 171,55 DH) et Balima (+3,85% à 135 DH).

YB