Bourse de Casablanca: L’essentiel de la séance du mercredi 15 juin

Le MASI a fini, mercredi, sur une hausse de 0,77% à 12.716,87 points (pts) et le MSI 20 a pris 0,79% à 995,53 pts, boostés par les secteurs « Loisirs et Hôtels » (+5,96%), « distributeurs » (+3,23%) et « Agroalimentaire/Production » (+2,71%).

Le volume global des échanges a porté sur 230,34 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions). Attijariwafa Bank a drainé 48,73 MDH, Aradei Capital 25,45 MDH et BCP 25,16 MDH.

Quant à la capitalisation boursière, elle a atteint près de 646,72 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Colorado (+6% à 57,60 DH), Risma (+5,96% à 113,7 DH), Cosumar (+4,04% à 223 DH), Label Vie (+3,98% à 4.700 DH) et Jet Constractors (+3,77% à 190 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par HPS (-5,98% à 5.500 DH), Ennakl (-5,88% à 32 DH), Alliances (-4,52% à 61 DH), SMI (-4,32% à 1.530 DH) et Micro Data (-3,39% à 570 DH).

