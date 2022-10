Bourse de Casablanca: l’essentiel de la séance du mardi 4 octobre 2022

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de mardi sur un gain de 0,27% à 11.617,87 points (pts), porté notamment par les indices des sociétés de placement immobilier (+1,42%), des banques (+0,80%) et de la participation et promotion immobilières (+0,78%).

Le volume global des échanges a atteint 110,4 millions de dirhams (MDH), dont 105,88 MDH réalisés sur le marché central actions et 4,52 MDH de volume transferts. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Taqa Morocco a drainé 41,96 MDH, Attijariwafa Bank 28,06 MDH et Cosumar 10,48 MDH.

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé les 604,06 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, Immorente Invest (+4,7% à 105,75 DH), AGMA (+3,91% à 5.975 DH), TGCC (+3,66% à 136 DH), Résidences Dar Saada (+3,64% à 22,8 DH) et Auto Hall (+3,33% à 77,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Colorado (-5,98% à 45,13 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,84% à 12,01 DH), Sodep-Marsa Maroc (-3,54% à 240 DH), Salafin (-3,03% à 640 DH) et RISMA (-2,56% à 114 DH).