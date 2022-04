Bourse de Casablanca: L’essentiel de la séance du lundi 4 avril

Le MASI a perdu 0,15% à 12.824,29 points (pts) et le MSI 20 a cédé 2,21%, à 1.037,77 pts, au terme de la séance du lundi, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs de l’agroalimentaire/production, des sociétés de financement et autres activités financières et des distributeurs.

Le volume global des échanges a porté sur 40,46 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 18,10 MDH, BCP 5,17 MDH et Alliances 4,61 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 668,79 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Douja Prom Addoha (+5,99% à 8,14 DH), Risma (+3,93% à 107 DH), Saham Assurances (+3,93% à 1455 DH), Sothema (+1,57% à 1490 DH) et Ennakl (+1,55% à 36 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, Alliances (-5,99% à 59, 46 DH), Afric Industries.SA (-5,65% à 355 DH), Eqdom (-3,99% à 1298 DH), Maghreb Oxygene (-3,99% à 346,10 DH) et Promopharm. SA (-3,99% à 1107 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

