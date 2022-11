Bourse de Casablanca: L’essentiel de la séance du lundi 21 novembre

Le Masi, indice de référence de la Bourse de Casablanca, a terminé lundi sur une baisse de 0,35% à 10.783,87 points (pts) et le MSI 20 a perdu 0,6% à 866,64 pts, plombés notamment par la mauvaise tenue des secteurs des ingénieries et biens d’équipement industriels (-3,15%) et de la Sylviculture et Papier (-3,10%).

Le volume global des échanges a porté sur 364,88 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Label Vie a drainé 40,62 MDH, Mutandis SCA 12,47 MDH et Attijariwafa Bank 12,36 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 560,64 milliards de dirhams.

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-6% à 42,17 dirhams (DH)), Immorente Invest (-4,76% à 100 DH), Eqdom (-4% à 960 DH), Med Paper (-3,1% à 28,1 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (-2,97% à 1.210 DH).

À l’inverse, Ctm (+6% à 574,5 DH), Ennakl (+5,84% à 32,6 DH), Taqa Morocco (+5,57% à 1.061 DH), Aradei Capital (+3,04% à 440 DH) et Cih (+2,83% à 292,05 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

HS