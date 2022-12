Bourse de Casablanca: l’essentiel de la séance du jeudi 8 décembre

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de jeudi en baisse de 0,13% à 11.275,94 points (pts), tandis que le MSI20 a grappillé 0,02% à 913,71 pts, ramenant ainsi leurs contre-performances annuelles à respectivement -15,59% et -15,84%.

Le volume global des échanges s’est établi à 386,38 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (353,6 MDH), Sodep-Marsa Maroc (10,3 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (5,96 MDH).

Du côté des valeurs, Salafin (+5,45% à 619 dirhams (DH)), Lafargeholcim Maroc (+4,14% à 1.536 DH), Jet Contractors (+4,14% à 198,9 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+3,91% à 1.330 DH) et Stroc Industrie (+3,5% à 37 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Delta Holding (-5,73% à 26,3 DH), Ciments du Maroc (-4,23% à 1.337 DH), Zellidja S. A (-3,99% à 76,33 DH) et Unimer (-3,98% à 146,1 DH) et Société des boissons du Maroc (-3,98% à 2.196 DH).

