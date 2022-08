Bourse de Casablanca : l’essentiel de la séance du 25 août

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a terminé jeudi sur une hausse de 0,12%, à 12.201,61 points (pts) et le MSI20 de 0,26% à 989,3 pts, grâce notamment à la bonne tenue des secteurs des matériels, logiciels et services informatiques (+1,58%) et de l’électricité (+1,35%).

Le volume global des échanges s’est établi à seulement 26,52 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (actions) et dominé par les transactions portant sur BCP (5,3 MDH), HPS (4,97 MDH) et Managem (2,67 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 632,64 MMDH.

Sur le plan individuel, Microdata (+5,97% à 552,1 DH), Ib Maroc.Com (+3,98% à 27,14 DH), Maghrebail (+3,88% à 883 DH), Disway (+3,22% à 729,9 DH) et Jet Contractors (+3,15% à 194,95 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, CTM (-5,93% à 657 DH), Ennakl (-5,11% à 31,2 DH), CDM (-3,87% à 596 DH), Wafa Assurance (-3,34% à 3.905 DH) et Atlantasanad (-2,61% à 128,55 DH) ont accusé les plus fortes baisses.