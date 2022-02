Bourse de Casablanca: l’essentiel de la séance de vendredi

Le Masi a augmenté de 1,68% à 13.171,8 points (pts) et le MSI 20 a pris 1,68% à 1.061,94 pts, vendredi, à la faveur de la bonne performance des indices des sociétés de portefeuilles-holdings, des sociétés de placement immobilier et du pétrole et gaz.

Le volume global des échanges a porté sur 200,74 millions de dirhams (MDH), dont 187,12 MDH sur le marché Central (Actions) et 13,44 MDH sur le marché de Bloc (Actions). La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 686,24 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Sonasid (+6% à 717,5 DH), Afriquia Gaz (+5,46% à 5.600 DH), Colorado (+5,24% à 68,3 DH), Aradei Capital (+4,95% à 454,45 DH) et TGCC (+4,61% à 178 DH).

À l’inverse, Delattre Levivier Maroc (-6% à 80,42 DH), Ib Maroc.Com (-5,37% à 38,25 DH), Cartier Saada (-4,44% à 28,21 DH), Auto Hall (-3,47% à 100 DH) et Med Paper (-2,66% à 24,5 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L. (avec MAP)