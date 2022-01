Bourse de Casablanca: L’essentiel de la séance de la veille

Le MASI a gagné 0,09% à 13.290,63 points (pts) et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est hissé de 0,16% à 1.081,27 pts, mercredi, portés par la bonne tenue des secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » et « Électricité ».

Le volume global des échanges s’est élevé à plus de 55,96 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions). La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 687,82 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan des valeurs, la société Millenum Ventures ne détient plus aucune action S2M directement, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

« La société Millenum Ventures a déclaré avoir cédé le 24 décembre 2021, 29.890 actions S2M sur le marché central, au cours unitaire de 205 dirhams, franchissant directement à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de S2M », précise la même source.

En outre, CDM (+6,1% à 605 DH) a terminé à un haut sur 3 mois, Delattre Levivier Maroc (+86,6% à 68 DH) a fini également à un haut sur 3 mois tandis que M2M (-12,4% à 639 DH) a terminé à un bas sur 3 mois.

AK