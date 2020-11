Bourse de Casablanca: les valeurs les plus actives de la semaine

Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 2 au 05 novembre 2020:

– Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé de 0,95% à 10.360,98 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé de 0,98% à 8.424,67 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,97% à 9.299,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 1,05% à 8.945,15 points.

– Sur le plan sectoriel, 14 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les « sociétés de portefeuilles- Holdings », les « équipements électroniques et électriques » et le transport enregistrant des replis de 7,39%, 3,85% et 3,18%.

– Le secteur de la « sylviculture et papier » a signé une progression de 12,58%, meilleure performance, devançant celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (+5,69%).

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 537,71 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 219,53 millions de dirhams (MDH).

– Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Taqa Morocco avec une part de 25,89%, suivi de Attijariwafa Bank (12,51%), Label Vie (12,40%) et de Itissalat Al-Maghrib (12,01%).