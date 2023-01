Bourse de Casablanca: les points à retenir du résumé hebdomadaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 23 au 27 janvier 2023 :

– Le Masi, le Masi.20 et le Masi.ESG ont reculé, respectivement, de 1,40 % à 10.070,12 points, 1,53 % à 806,70 points et 2,12 % à 764,41, quant au nouvel indice Masi.mid and small cap, il a gagné 0,42% à 813,98 ;

– Le volume global des échanges s’est élevé à plus de 264,9 millions de dirhams (MDH), dont 245,2 MDH réalisés sur le marché central des actions, 13,37 MDH sur le marché de blocs des obligations et 6,26 MDH sur le marché des transferts ;

– S’agissant des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank figure en tête avec un volume de 61,58 MDH, suivie de Itissalat Al Maghrib (35,26 MDH) et Bank of Africa (26,57 MDH) ;

– La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 527,91 milliard de dirhams (MMDH) ;

– Sur le plan individuel, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Stroc industrie (-8,20 % à 37,94 DH), RISMA (-5,93 % à 111,90 DH), SMI (-5,76 % à 1.326 DH), CIH (-4,65 % à 286 DH) et Itissalat Al Maghrib (-4,11 % à 93 DH) ;

– Les meilleures performances ont été réalisées par CDM (7,49 % à 570 DH), Résidences Dar Saada (6,69 % à 13,87 DH), Delta Holding (5,49 % à 24 DH), Alliances (5,28 % à 51,48 DH) et Aluminium du Maroc (4,62 % à 1.360 DH).

