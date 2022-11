Bourse de Casablanca: léger rebond ce jeudi à l’ouverture

La Bourse de Casablanca débutait la séance en légère hausse jeudi, son indice principal, le MASI gagnant 0,17% à 10.879,83 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,22% à 870,8 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait 0,12% à 807,22 pts.

Sur le terrain des valeurs, Delta Holding (+5,31% à 25,8 dirhams (DH)), Atlantasanad (+3,1% à 119,6 DH), Ciments du Maroc (+2,34% à 1.400 DH), Med Paper (+1,4% à 29 DH) et Douja Prom Addoha ( +1,16% à 6,98 DH) réalisaient les plus fortes hausses de la matinée. À l’opposé, Alliances et AFMA accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -1,7% à 56,51 DH et -1,59% à 1.300 DH.

En outre, Aradei Capital lâchait 0,68% à 435 DH, Sodep-Marsa Maroc cédait 0,45% à 220 DH et Résidences Dar Saada -0,33% à 21,38 DH.

La veille, le MASI avait clôturé en baisse de 0,47%.

S.L. (avec MAP)