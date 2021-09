Bourse de Casablanca: le Masi poursuit sa hausse

La Bourse de Casablanca a fini vendredi en hausse, pour la troisième séance d’affilée, portée par la bonne tenue de la majorité des secteurs, notamment ceux de la « Chimie », de l' »Electricité », des « Bâtiments et Matériaux de construction » et des « Télécommunications ».

A la cloche finale, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est hissé de 0,41% à 13.131,88 points, soit un nouveau plus haut annuel. Le MSI20 a progressé, pour sa part, de 0,47% à 1.076,18 points et le Madex a pris de son côté 0,43% à 10.676,48 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est apprécié, quant à lui, de 0,52% à 986,71 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,44% à 12.482,09 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,48% à 11.196,07 points.

Sur le plan sectoriel, 16 indices ont terminé en bonne mine, contre 6 en baisse, tandis que les indices « Equipements électroniques et électriques » et « Pétrole et Gaz » n’ont affiché aucune variation.

Le secteur « Sylviculture et papier » a affiché la meilleure performance de la journée (+3,99%), à la faveur de la bonne tenue de son unique titre Med Paper.

Porté par la performance de la « Snep », l’indice sectoriel « Chimie » a terminé sur un gain de 3,43%. De même, le secteur « Électricité », représenté par Taqa Morocco, a progressé de 1,08%.

Parmi les hausses sectorielles de la journée figurent également les secteurs « Bâtiment et matériaux de construction » (+0,93%), « Télécommunications » (+0,53%), « Banques » (+0,42%) et « Distributeurs » (+0,38%).

Du côté des perdants, « Services aux collectivités » a chuté de 4%, « Ingénierie et biens d’équipements industriels » s’est replié de 1,02%, « Loisirs et hôtels » a abandonné 0,72% et « Mines » 0,62%.

Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à près de 400,3 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central actions.

Avec un volume de 71,99 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l’instrument le plus actif de la journée, suivi par Attijariwafa Bank (63,31 MDH), BCP (44,79 MDH) et Ciments du Maroc (37,18 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 675,23 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Disway (4%), Med Paper (3,99%), Stokvis Nord Afrique (3,88%), Snep (3,62%) et CIH (2,62%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Lydec (-4%), SMI (-2,53%), Sonasid (-2,21%), Stroc Industrie (-1,94%) et Res Dar Saada (-1,56%).

