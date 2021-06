Bourse de Casablanca: le Masi marque une pause

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse mardi, affaiblie par la mauvaise tenue des grandes capitalisations, notamment, Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, Ciments du Maroc et BCP.

Au terme de cette journée, l’indice principal de la place casablancaise, Masi, s’est replié de 0,51% à 12.501,6 points, et le MSI20 a abandonné 0,62% à 1.025,72 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé pour sa part de 0,55% à 10.167,15 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,55% à 11.862,57 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu autant 10.667 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 0,69% à 934,83 points.

Sur les dix meilleures capitalisations de la cote casablancaise, neuf ont terminé en baisse, tandis que Bank Of Africa n’a affiché aucune variation.

Le secteur « Agroalimentaire/Production » a accusé la plus forte baisse de la journée (-1,39%), sous l’effet de la mauvaise tenue de Mutandis SCA (-2,1%) et Cosumar (-1,74%).

Affaibli par Snep (-1,23%), le secteur de la « Chimie » a abandonné pour sa part, 1,17%.

Parmi les baisses de la journée également, figurent les secteurs « Bâtiment et matériaux de construction » (-0,99%), « Assurances » (-0,7%), « Services de Transport » (-0,62%) et « Banques » (-0,53%).

Du côté des gagnants, le secteur « Participation et promotion immobilières », représenté par Alliances (4%), Res Dar Saada (3,99%) et Douja Prom Addoha (3,96%), s’est envolé de 3,97%. Celui des « Loisirs et Hôtels » a pris 3,96% et celui de « Sylviculture et papier » a avancé de 3,94%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 219,68 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 641,33 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+4%), Res Dar Saada (+3,99%), Sonasid (+3,99%), Fenie Brossette (+3,99%) et Risma (+3,96%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Jet Contractors (-3,77%), Ib Maroc.com (-2,44%), Mutandis SCA (-2,1%), Rebab Company (-1,97%) et Réalisations Mécaniques (-1,93%).

M.S.