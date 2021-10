Bourse de Casablanca: le Masi en légère baisse sur la semaine

Après trois semaines de hausse, la Bourse de Casablanca a renoué avec la baisse au cours de la période allant du 27 septembre au 01 octobre, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,20% à 13.105,71 points.

En effet, l’indice principal de la cote casablancaise, qui a même inscrit, mercredi, un nouveau sommet annuel à 13.197,28 points, n’est pas parvenu à maintenir le cap, corrigeant de 0,7% sur les deux dernières séances de la semaine (-0,62% vendredi). La performance du Masi depuis le début de l’année à été ainsi ramenée à 16,11%.

L’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est replié, de son côté, de 0,33 % à 1.072,60 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé de 0,26% à 10.648,54 points.

Les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à 15,98% et 15,87%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,21% à 12.456,24 points (+21,82% en ytd) et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de -0,24% à 11.169,71 points (+14,64% en ytd).

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a grappillé 0,03% à 986,98 points.

Au terme de cette semaine, 15 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, « Services aux collectivités », « Transport » et « Immobilier » enregistrant des replis de 18,12%, 5,91% et 4,92%.

Contre-tendance, le secteur « Sylviculture et papier » a affiché une hausse de 6,39%, meilleure performance de la semaine, devançant celui de « Pétrole et gaz » (+2,97%) et celui des « Ingénieries et Biens d’équipements industriels » (+2,65%).

Le volume global s’est élevé à près de 1,06 milliard de dirhams (MMDH), dont 774,13 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché central actions, 5,4 MDH sur le marché de blocs (actions) et 278,2 MDH volume d’augmentations de capital.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Sothema avec une part de 10,35% (80,13 MDH), suivie de Itissalat Al-Maghrib avec 10,14%( 78,5 MDH), Attijariwafa Bank avec 8,23% (63,74 MDH) et Managem avec 5,7% (44,11 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 674,49 MMDH.

Durant cette période, les plus fortes baisses ont été signées par Lydec (-18,42%), Jet Contractors (-9,55%) et Aluminium du Maroc (-8,41%).

En revanche, les meilleures performances ont été l’œuvre de Stroc Industries (+8,44%), Maghreb Oxygene (+8,19%) et S.M Monétique (+7,87%).

S.L. (avec MAP)