Bourse de Casablanca: le Masi clôture en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère hausse, ce mardi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, prenant 0,22% à 12.161,36 points (pts).

Au terme des échanges, le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,04% à 980,45 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,39%, à 911,96 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid perdaient respectivement 0,04% à 11.324,16 pts et 0,01%, à 10.255,3 pts.

Aux valeurs, le secteur des loisirs et hôtels, représenté par Risma, a gagné 4,37%, soit la plus forte hausse de la journée, suivi de l’indice des assurances (+3,25%), de participation et promotion immobilières (+2,91%) et des sociétés de placement immobilier (+2,48%).

A la baisse, le secteur des télécommunications a accusé le plus fort repli (-1,22%). L’indice des mines a cédé, lui, 0,89%, celui de sylviculture et papier a lâché 0,71% et celui des matériels, logiciels et services informatiques a abandonné 0,24%.

Le volume global des échanges s’est élevé à plus de 311,01 millions de dirhams (MDH), dont 261,03 MDH réalisés sur le marché central actions et dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (57,63 MDH), Attijariwafa Bank (45,15 MDH) et la BCP (36,52 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 636,44 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Alliances (+5,98% à 64,65 DH), Ib Maroc.Com (+5,91% à 33,89 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (+5,17% à 1.750 DH), Wafa Assurance (+4,7% à 4.188 DH) et Risma (+4,37% à 119,5 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

En revanche, Stokvis Nord Afrique (-5,37% à 13,39 DH), Colorado (-2,81% à 53 DH), Disway (-1,49% à 860 DH), Managem (-1,34% à 2.202 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-1,22% à 121 MDH) ont enregistré les plus fortes baisses.