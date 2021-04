Bourse de Casablanca: Le Masi aligne une nouvelle hausse

La Bourse de Casablanca a renoué avec la hausse, jeudi en fin de séance, confortée principalement par les secteurs « Chimie », « Distributeurs », « Boissons » et « Assurances ».

A la cloche finale, l’indice Masi a avancé de 0,14% à 11.799,46 points et le MSI20 a progressé de 0,18% à 963,29 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est hissé, pour sa part, de 0,14% à 9.592,82 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,18% à 10.898,77 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,2% à 10.081,97 points.

A l’inverse, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a reculé de 0,15% à 897,11 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Chimie » (+3,63%) est arrivé en tête des meilleures performances, dopé par l’envolée de la SNEP (+3,83%).

Le secteur des « Distributeurs » a progressé de 2,74%, grâce à la bonne tenue de Fenie Brossette (+4%), Label Vie (+3,55%), Ennakl (+3,36%). Auto Hall a, en revanche, abandonné 0,57%.

A la hausse également, l’indice des « Boissons » a pris 2,02%, celui des « Assurances » a gagné 0,90% et « Télécommunications » 0,15%.

Du côté des perdants, le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse (-2,44%), plombé par Delattre Levivier Maroc (-3,99%) et Stroc Industrie (-0,12%).

Le secteur des « Mines » a perdu 0,80%, la hausse de Minière Touissit (+1,61%) n’a pas pu compenser les replis de Managem (-2,36%) et SMI (-0,7%).

Plombé par son unique titre Taqa Morocco, l’indice « Electricité » a terminé la journée sur une baisse de 0,4%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 101,87 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Bank Of Africa a drainé 23,036 MDH, Taqa Morocco 13,3 MDH, Label Vie 11,99 MDH et Attijariwafa Bank 10,93 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 610,45 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (+4% à 59,58 DH), Snep (+3,83% à 597 DH), Label Vie (+3,55% à 3.500 DH), Ennakl (+3,36% à 32,9 DH) et Société des Boissons du Maroc (+2,04% à 2.500 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,99% à 40,93 DH), Managem (-2,36% à 1.446 DH), Res Dar Saada (-1,44% à 26,01 DH), BMCI (-1,28% à 696 DH) et Total Maroc (-0,87% à 1.363 DH).

S.L. (avec MAP)