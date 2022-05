Bourse de Casablanca: la séance démarre dans le vert ce jeudi

La Bourse de Casablanca débutait la séance en légère hausse jeudi, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, progressant de 0,36%, à 12.439,35 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se renforçait de 0,43%, à 1.006,03 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait, quant à lui, 0,29%, à 934,77 pts.

Sur le front des valeurs, Auto Hall et Alliances enregistraient les plus fortes hausses de la matinée, avec respectivement +3,35% à 84,95 dirhams (DH) et +2,16% à 71 DH. En outre, Cosumar prenait 1,78% à 229 DH, Immorente Invest gagnait 1,53% à 109,15 DH et Sodep-Marsa Maroc +1,5% à 264 DH.

Lanterne rouge du Masi, Ennakl lâchait 5,99% à 32,15 DH, suivie par Med Paper (-4,22% à 22,01 DH), Jet Contractors (-3,99% à 190 DH), Fenie Brossette (-2,54% à 115 DH) et TGCC (-1,91% à 146,15 DH).

La veille, le Masi avait clôturé en baisse de 0,22% à 12.394,39 pts.

S.L (avec MAP)