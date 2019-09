Bourse de Casablanca: la performance hebdomadaire en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 23 au 27 septembre 2019 en hausse, rythmée par des annonces des résultats semestriels hétérogènes.

Au terme de cette semaine où le marché casablancais a retrouvé de belles couleurs, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,77% à 11.530,23 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné 0,78% à 9.390,18 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à 1,46% et 1,70%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,24% à 10.151,34 points, affiche, toutefois, une baisse de 1,17% depuis le début de l’année. Le FTSE Morocco All-Liquid a empoché, quant à lui, 0,69% à 9.937,57 points (+1,88% depuis le 1er janvier).

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a progressé de 0,93% à 908,29 points.

Sur le plan sectoriel, 14 secteurs des 24 représentés à la côte casablancaise ont clôturé la semaine en vert, signant des performances allant de 12,36% pour le secteur des “Loisirs et Hôtels” à 0,22% pour le secteur des “Services aux collectivités”.

A la baisse, l’indice sectoriel “Sylviculture et Papier” a lâché 7,73%, “Participation et promotion immobilière” a cédé 5,86% et celui des “Distributeurs” a abandonné 5,82%.

De même, les secteurs des “Boissons”, “Électricité” et des “Assurances” ont terminé dans le rouge, signant des baisses respectives de 0,51%, 0,34% et 0,09%.

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 593,31 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 1,03 MMDH.

Aux valeurs individuelles, la plus forte hausse de la semaine a été signée par Microdata (26,56% à 434,30 DH sur un volume d’échanges de près de 14 millions de dirhams MDH). Le leader dans l’intégration d’infrastructure IT au Maroc avait annoncé la réalisation, au terme des six premiers mois de 2019, d’un résultat net en augmentation de 41,8% à 35 MDH.

L’opérateur touristique Risma a clôturé, lui, la semaine avec un gain de 12,36% à 159,55DH, profitant de la publication d’un RNPG en hausse de 51,16% à fin juin 2019.

A la hausse également, Prompharm S.A a pris 12,20% à 930 DH, Delattre Leviver Maroc s’est adjugé 9,86% à 75,80 DH et AGMA a gagné 9,75% à 3.309 DH.

En revanche, Alliances, la seule entreprise du secteur immobilier ayant publié pour le moment ses résultats semestriels, a perdu 13,68% à 57,50 DH, soit la plus forte baisse hebdomadaire. En effet, le groupe immobilier a fait état d’un RNPG de 93 MDH au premier semestre 2019, contre 112 MDH à fin juin 2018.

En outre, Stroc Industrie a lâché 10,67% à 11,72 DH, Sonasid a reculé de 9,06% à 240 DH, Med Paper de 7,73% à 23,52 DH et Label’Vie de 7,63% à 2.420 DH.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib (17,26%), BMCE Bank (15,72%), HPS (13,78 %) et Attijariwafa Bank (9,02%).

par ailleurs, la Bourse de Casablanca a procédé à l’actualisation de la composition de son indice Casablanca ESG 10, qui sera, à partir du 2 octobre prochain, composé des valeurs Ittisalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, BMCE Bank, LafargeHolcim Maroc, Cosumar, BMCI, Managem, Lydec et SMI.