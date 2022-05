Bourse de Casablanca: la campagne nationale de proximité fait escale à Oujda

A l’initiative de la Bourse de Casablanca et en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental (CRI-Oriental), une rencontre avec les dirigeants des entreprises de la Région de l’Oriental a été organisée pendant la matinée du 13 mai à Oujda, sous le thème « L’introduction en bourse, comme moyen de financement des entreprises de la Région de l’Oriental ».

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de proximité portant sur le financement par IPO que mène la Bourse de Casablanca, s’est tenu avec le soutien de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc de l’Oriental (CGEM), la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de l’Oriental et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables (OEC) de l’Oriental.

L’objectif de cette rencontre est de mettre la lumière sur les opportunités de financement qu’offre le marché boursier pour les PME à fort potentiel de croissance et qui souhaitent préparer leurs stratégies de financement sur le marché. Cette rencontre a également pour objectif de présenter le potentiel de développement des entreprises de la Région de l’Oriental.

A cet effet, un panel a été organisé pour échanger sur les différents aspects, économiques, stratégiques et opérationnels du financement des entreprises à travers l’introduction en Bourse. Il s’est tenu avec la participation de M. Tarik SENHAJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca ; M. Noureddine BACHIRI, Président de la CGEM de l’Oriental ; M. Rachid RAMI, Chef de pôle impulsion économique et offre territoriale du CRI de la Région de l’Oriental ; M. Mohamed Amin FATMI, Vice-Président de la CGEM de l’Oriental ; M. Nasser SEDDIQI, Directeur des opérations financières et des marchés de l’AMMC et M. El Hassane JAALI, Vice-Président de l’Ordre des Experts Comptables de la Région de Fès – Meknès et de l’Oriental.

Pour son mot d’ouverture, M. Noureddine BACHIRI a souligné l’engagement de la CGEM de l’Oriental pour le développement du tissu économique régional ainsi que l’importance de l’ouverture des PMEs membres du réseau sur les nouveaux moyens de financement, notamment l’IPO.

A son tour, M. Rachid RAMI, Chef de pôle impulsion économique et offre territoriale du CRI de la Région de l’Oriental a déclaré que la Région de l’Oriental devient aujourd’hui une Région attractive pour les investissements, et mérite de développer des mécanismes de financement innovants à même d’accompagner la dynamique actuelle des investissements et le développement territorial de la Région, surtout en prévision de la mise en service du futur complexe portuaire Nador West Med.

La présentation de M. Tarik SENHAJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, s’est articulée autour du rôle que peut jouer le marché boursier dans le financement des entreprises de la Région, particulièrement les PMEs, à travers le marché alternatif. M. Tarik SENHAJI a également abordé le fonctionnement de la Bourse de Casablanca et son rôle de catalyseur du Nouveau Modèle de Développement et de la relance économique. A ce propos, il a déclaré : « La Bourse est un vecteur de croissance et de développement avéré pour les entreprises particulièrement les PME. En plus d’être un moyen de financement, la bourse est un mécanisme performant qui permet à l’entreprise de pérenniser son existence, d’améliorer sa notoriété et d’institutionnaliser ses structures. »

Nasser SEDDIQI, Directeur des opérations financières et des marchés de l’AMMC a abordé l’aspect réglementaire du processus de l’introduction en Bourse, particulièrement sur le marché alternatif dédié aux PMEs. En outre, il a évoqué les différentes solutions d’incitations mises en place par les infrastructures du marché pour promouvoir le financement via le marché des capitaux, notamment l’Offre PME visant à faciliter l’accès des PMEs au marché boursier en plus de l’avantage fiscal généré par une opération d’introduction en Bourse.

Après ces différentes interventions didactiques, la parole a été donnée aux dirigeants des entreprises qui ont fait preuve d’une grande curiosité et d’un fort intérêt à travers leurs questions et le débat qui s’en est suivi.

Il est à rappeler que cette rencontre de la Région de l’Oriental s’inscrit dans la continuité de la campagne nationale de proximité qui avait démarré par l’étape Tanger – Tétouan et Al Hoceima en décembre 2021 et s’est poursuit par celle de Fès-Meknès en mars 2022. D’autres Régions sont programmées dans le cadre de cette campagne nationale, notamment la région de Casablanca-Settat qui se tiendra le 18 mai 2022 au Most Events à 15H00 et ce, en plus des rencontres One to One avec des chefs d’entreprises ciblées.