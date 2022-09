Bourse de Casablanca démarre dans le vert ce jeudi

La Bourse de Casablanca a débuté dans le vert, jeudi, son indice phare, le MASI, enregistrant une légère progression de 0,07%, à 11.817,76 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se renforçait de 0,17%, à 954,13 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,48%, à 892,12 pts.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses étaient enregistrées par TGCC (+5,96% à 137,75 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+5,18% à 44,49 DH), Alliances (+5,03% à 67 DH), Microdata (+4,54% à 576 DH) et Med Paper (+3,94% à 34,3 DH).

À l’inverse, Sonasid (-3,51% à 633 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-2,6% à 1.500 DH) et Lesieur Cristal (-2,12% à 231 DH) accusaient les plus fortes baisses ; suivaient Cosumar avec -1,86% à 206 DH et Disty Technologies avec -1,65% à 226 DH.

La veille à la clôture, le MASI avait reculé de 1,95%, à 11.809,94 pts.

S.L. (avec MAP)