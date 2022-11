Bourse de Casablanca dans le vert à l’ouverture ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca démarrait dans le vert lundi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,8%, à 10.826,28 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenaient respectivement 0,93%, à 867,35 pts et 0,66%, à 801,13 pts.

Vendredi à la clôture, le MASI s’était replié de 0,65%, à 10.740,88 pts.

