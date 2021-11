Bourse de Casablanca/Clôture: le Masi en légère baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé la séance de jeudi en ordre dispersé, son indice de référence, le Masi, cédant 0,09%, à 13.332,46 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a clôturé, en revanche, sur un gain de 0,09%, à 1.084,97 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est établi à 10.803,57 pts (+0,01%).

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a fini, quant à lui, sur une petite hausse de 0,08% à 1.000,2 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a pris 0,12%, à 12.509,78 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse, classées par capitalisation boursière, s’est stabilisé à 11.271,9 pts (+0,02%).

Sur le plan sectoriel, l’indice de l' »électricité » a affiché la meilleure performance de la journée (+2,8%), porté par son unique titre Taqa Morocco. Il est suivi par le secteur des « loisirs et hôtels » qui a bondi de 1,99%, de celui de « Société de financement et autres activités financières » avec 1,98% et de celui des « Services de Transport » avec 0,91%.

De même, l’indice des « Sociétés de placement immobilier » a avancé de 0,74% et celui du « Bâtiment et Matériaux de construction » de 0,73%.

Du côté des perdants, l’indice des « ingénieries et biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse (-4,03%), suivi de l’indice du « transport » (-3,77%), de la « Sylviculture et Papier » (-3,57%) et du « Pétrole et Gaz » (-3,53%).

Le secteur des « Banques » a terminé sur une baisse de 0,28%, sous l’effet du repli d’Attijariwafa Bank (-0,41%), Bank Of Africa (-0,27%) et de CIH (-0,24%).

Le volume global des échanges s’est chiffré, au titre de cette journée, à 93,51 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché central. Par valeur, Itissalat Al-Maghrib a drainé 27,67 MDH, Cosumar 9,82 MDH et Attijariwafa Bank 7,94 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 686,94 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Cartier Saada (+5,42% à 31,69 dirhams (DH)), Taqa Morocco (+2,8% à 1.100 DH), Eqdom (+2,63% à 1.482 DH), Salafin (+2,46% à 750 DH) et Risma (+1,99% à 112,9 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’inverse, Stroc Industrie (-6% à 53,76 DH), Ib Maroc.com (-5,96% à 37,24 DH), Maghreb Oxygène (-3,99% à 378,65 DH), Afriquia Gaz (-3,99% à 5.099 DH) et CTM (-3,92% à 684,1 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

