Bourse de Casablanca: ce qu’il faut retenir du résumé hebdomadaire (30 janvier-03 février)

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 30 janvier au 03 février 2023 :

– Le Masi a gagné 2,63% à 10.335,31 points, le Masi.20 a progressé de 3,14% à 832,05 points et le Masi.ESG a avancé de 3% à 787,37 pts. – Le volume global des échanges s’est élevé à plus de 9,31 milliards de dirhams (MMDH).

– Sodep-Marsa Maroc avec un volume transactionnel de 71,56 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank (59,17 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (47,41 MDH). – La capitalisation boursière s’est établie à 540,61 MMDH.

– Les meilleures performances ont été réalisées par Snep (+9,94% à 586 DH), Sonasid (+9,58% à 595 DH), Eqdom (+7,35% à 870 DH), Fenie Brossette (+6,56% à 125 DH) et BMCI (+6,22% à 367 DH). – Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-7,03% à 11,90 DH), CTM (-3,98% à 600,10 DH), Oulmes (-3,95% à 1.433 DH), Promopharm S.A (-3,93% à 1.026 DH) et IB Maroc.com (-3,70% à 31 DH).

S.L.