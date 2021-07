Bourse de Casablanca: 5ème séance de baisse pour le Masi

La Bourse de Casablanca a clôturé pour la 5ème séance consécutive dans le rouge jeudi, plombée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Pétrole et Gaz », « Banques » et « Télécommunications ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé de 0,24% à 12.140,26 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a perdu 0,27% à 989,68 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné 0,23% à 9.867,59 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », a cédé 0,19% à 911,07 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,2% à 11.465,02 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,26% à 10.346,78 points.

Sur le plan sectoriel, 12 indices ont terminé en baisse, contre 6 en hausse, tandis que 6 autres sont restés inchangés.

Le secteur des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a accusé le plus fort repli de la journée (-2,4%). L’indice « Pétrole et Gaz » s’est replié, quant à lui, de 1,57% et celui d' »Electricité » a baisse de 0,61%.

A la baisse également, le secteur des « Banques » a lâché 0,57%, la hausse de Bank Of Africa (+1,83%) et Attijariwafa Bank (+0,1%) n’ayant pas pu compenser le repli de CIH (-3,1%), BCP (-1,24%) et BMCI (-0,57%).

Du côté des gagnants, le secteur « Sylviculture et papier » a affiché la meilleure performance de la journée (+2,16%), à la faveur de la bonne tenue de son unique titre Med Paper. En outre, le secteur « Participation et promotion immobilières » a gagné 0,82%, porté par l’envolée des titres Alliances (+1,93%), Res Dar Saada (1,71%), et Douja Prom Addoha (0,29%).

Le volume global des échanges de titres a avoisiné les 95,6 millions de dirhams (MDH), dont 64,75 MDH réalisés sur le marché central et 30,84 MDH sur le marché de bloc (obligations).

Avec un volume de 14,82 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif, suivi de Itissalat Al-Maghrib (10,77 MDH) et Sonasid (6,7 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 625,19 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (4%), Total Maroc (3,58%), CIH (3,1%), Risma (2,4%) et Involys (1,55%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (4%), Microdata (3,84%), Stokvis Nord Afrique (3,23%), Med Paper (2,16%) et Eqdom (1,99%).