Bourse de Casa: profit warning pour Zellidja

Le résultat prévisionnel de la société de portefeuille Zellidja devrait se situer à -49,9 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année dernière.

Dans un profit warning, publié sur le site de la Bourse de Casablanca, Zellidja prévoit de constater une provision de 62,5 MDH dans ses comptes au 31 décembre 2018, dont 35,5 MDH concernant la dépréciation des titres de la société Al Ain suite à la revalorisation de son stock immobilier situé à Marrakech dans la région de Zahrat Ennakhil et 27 MDH pour la dépréciation des titres de Fenie Brossette.

En effet, Fenie Brossette a décidé par prudence de provisionner le risque lié à certaines créances relatives aux activités abandonnées, notamment la commercialisation des engins de BTP à travers la marque New Holland et des véhicules industriels de la marque Iveco et Astra, explique la même source.

S.L. (avec MAP)