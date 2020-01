Bourse de Casa: la performance hebdomadaire dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 20 au 24 janvier 2020 en hausse, ses deux principaux indices Masi et Madex prenant respectivement 0,91% et 0,95%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est hissé à 12.600,45 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a atteint 10.284,87 points.

Ainsi, les deux baromètres ont porté leurs performances “Year-To-Date” (YTD) respectivement à +3,52% et à +3,69%.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,52% à 11.204,63 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,83% à 10.799,63 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est, de son côté, bonifié de 1,14% à 973,79 points.

Au cours de cette période, 13 indices sectoriels ont affiché des variations positives allant de 0,02% pour l’Industrie Pharmaceutique à 3,33% pour les Assurances et à 4,33% pour les Boissons.

En revanche, les variations négatives ont été plus fortes à l’instar du secteur de “Participation et Promotion Immobiliers” (-7,16%), “Ingénierie et Biens d’équipement immobiliers” (-6,06%) et “Équipements électroniques et électriques” (-3,42%).

La capitalisation boursière a avoisiné les 648 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est élevé à plus de 2,07 MMDH.

Au niveau des performances individuelles, Ennakl se classe première grâce à une hausse de 10,76%, suivi de SMI (+8,35%) et CDM (+5,69%).

A l’opposé, le promoteur immobilier Douja Prom Addoha a chuté de 9,20% alors que Involys et Stroc industrie ont reculé respectivement de 8,87% et 6,84%.

Avec un volume hebdomadaire de plus de 257 millions de dirhams, Itissalat Al-Maghrib a été la valeur la plus active de la semaine s’accaparant 20,20% des transactions, suivie par Attijariwafa Bank (13,29%) et Lafargeholcim Maroc (10,30%).