Bourse de Casa: la performance hebdomadaire (10-14 janvier) dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la première semaine du 10 au 14 février dans le vert, ses deux principaux indices Masi et Madex prenant respectivement de 1,44% et de 1,48%.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 12.340,24 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a atteint 10.069,06 points.

Ainsi, les deux baromètres ont porté leurs performances “Year-To-Date” (YTD) respectivement à +1,38% et à +1,51%.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,47% à 10.955,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé également de 1,47% à 10.531,05 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est, de son côté, bonifié de 0,85% à 950,52 points.

Au cours de cette période, 14 indices sectoriels ont affiché des variations positives allant de 4,72% pour “Sociétés de portefeuilles-Holdings” à 0,26% pour les “Agroalimentaire/Production”.

En revanche, les variations négatives ont été légèrement fortes à l’instar du secteur “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” (-21,13%), “Services aux Collectivités” (-9,91%) et “Équipements électroniques et électriques” (-5,89%).

La capitalisation boursière a avoisiné les 633,34 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est élevé à plus de 1,44 MMDH.

Au niveau des performances individuelles, Wafa Assurance se classe première grâce à une hausse de 6,52%, suivi de Disway (+5%) et Delta Holding (+4,79%).

A l’opposé, le groupe “Delattre Levivier Maroc” a chuté de 26,5% alors que Stroc industrie et Lydec ont reculé respectivement de 11,97% et 9,91%.

